سجيع عطية للـLBCI: شخصيات جديدة نجحت في الانتخابات تتجمع في تكتلات صغيرة الى حين وجود كتلة كبيرة والكتلة التي نعمل على تشكيلها في اجتماع اليوم سنحدد من ستضمّ