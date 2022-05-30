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30 أيار 2022 - 04:27
30/05/2022 04:27:40
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على أوتوستراد جل الديب المسلك الغربي ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على أوتوستراد جل الديب المسلك الغربي ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة
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LBCI News Lebanon
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