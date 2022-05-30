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30 أيار 2022 - 04:31
30/05/2022 04:31:45
ميقاتي التقلى المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه وعرض معه مشاريع البنك في لبنان
ميقاتي التقلى المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه وعرض معه مشاريع البنك في لبنان
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LBCI News Lebanon
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