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30 أيار 2022 - 07:35
30/05/2022 07:35:06
بري ابلغ نواب انماء عكار عدم وجود اي اتفاق مع التيار الوطني الحر على انتخابات رئاسة المجلس النيابي ونيابة الرئاسة وقال ان الامور مفتوحة على كل الاحتمالات
بري ابلغ نواب انماء عكار عدم وجود اي اتفاق مع التيار الوطني الحر على انتخابات رئاسة المجلس النيابي ونيابة الرئاسة وقال ان الامور مفتوحة على كل الاحتمالات
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LBCI News Lebanon
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