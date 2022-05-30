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30 أيار 2022 - 07:35
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بري ابلغ نواب انماء عكار عدم وجود اي اتفاق مع التيار الوطني الحر على انتخابات رئاسة المجلس النيابي ونيابة الرئاسة وقال ان الامور مفتوحة على كل الاحتمالات

بري ابلغ نواب انماء عكار عدم وجود اي اتفاق مع التيار الوطني الحر على انتخابات رئاسة المجلس النيابي ونيابة الرئاسة وقال ان الامور مفتوحة على كل الاحتمالات Lebanon, news ,lbci ,أخبار عكار,انماء,نواب,ابلغ,
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بري ابلغ نواب انماء عكار عدم وجود اي اتفاق مع التيار الوطني الحر على انتخابات رئاسة المجلس النيابي ونيابة الرئاسة وقال ان الامور مفتوحة على كل الاحتمالات
Lebanon News
 
 
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