آخر الأخبار
30 أيار 2022 - 10:51
30/05/2022 10:51:44
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز بـ18 مرة الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق النووي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز بـ18 مرة الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق النووي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار مخزون,الذرية,للطاقة,الدولية,الوكالة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً