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30 أيار 2022 - 10:51
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز بـ18 مرة الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق النووي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز بـ18 مرة الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق النووي Lebanon, news ,lbci ,أخبار مخزون,الذرية,للطاقة,الدولية,الوكالة,
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز بـ18 مرة الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق النووي
Lebanon News
 
 
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