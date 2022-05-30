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30 أيار 2022 - 14:48
30/05/2022 14:48:52
الشامي لـ"عشرين 30": وصلنا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال وقت صعب جداً وبفترة تُعتبر سريعة نسبياً
الشامي لـ"عشرين 30": وصلنا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال وقت صعب جداً وبفترة تُعتبر سريعة نسبياً
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