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30 أيار 2022 - 14:48
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الشامي لـ"عشرين 30": وصلنا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال وقت صعب جداً وبفترة تُعتبر سريعة نسبياً

الشامي لـ"عشرين 30": وصلنا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال وقت صعب جداً وبفترة تُعتبر سريعة نسبياً Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,الشامي,
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الشامي لـ&quot;عشرين 30&quot;: وصلنا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال وقت صعب جداً وبفترة تُعتبر سريعة نسبياً
Lebanon News
 
 
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