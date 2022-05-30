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30 أيار 2022 - 15:17
30/05/2022 15:17:34
الشامي لـ"عشرين 30": توظيف أصول الدولة لا يمكنه تغطية الخسائر قبل 70 سنة ولا يمكن القبول باستخدام أموال الدولة وحرمان الاقتصاد والموازنة منها لاعطائها لـ5000 مودع فقط
الشامي لـ"عشرين 30": توظيف أصول الدولة لا يمكنه تغطية الخسائر قبل 70 سنة ولا يمكن القبول باستخدام أموال الدولة وحرمان الاقتصاد والموازنة منها لاعطائها لـ5000 مودع فقط
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LBCI News Lebanon
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