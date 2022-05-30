الشامي لـ"عشرين 30": توظيف أصول الدولة لا يمكنه تغطية الخسائر قبل 70 سنة ولا يمكن القبول باستخدام أموال الدولة وحرمان الاقتصاد والموازنة منها لاعطائها لـ5000 مودع فقط