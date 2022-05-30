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30 أيار 2022 - 15:30
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وزير العمل السابق كميل ابو سليمان لـ"عشرين 30": يجب التعامل مع المودعين بشكل عادل ومتساوٍ ومن غير المقبول التعامل مع مودعي مصرف معيّن بطريقة ومودعين آخرين بطريقة مختلفة

وزير العمل السابق كميل ابو سليمان لـ"عشرين 30": يجب التعامل مع المودعين بشكل عادل ومتساوٍ ومن غير المقبول التعامل مع مودعي مصرف معيّن بطريقة ومودعين آخرين بطريقة مختلفة Lebanon, news ,lbci ,أخبار كميل,السابق,العمل,وزير,
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وزير العمل السابق كميل ابو سليمان لـ&quot;عشرين 30&quot;: يجب التعامل مع المودعين بشكل عادل ومتساوٍ ومن غير المقبول التعامل مع مودعي مصرف معيّن بطريقة ومودعين آخرين بطريقة مختلفة
Lebanon News
 
 
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