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30 أيار 2022 - 15:30
30/05/2022 15:30:50
وزير العمل السابق كميل ابو سليمان لـ"عشرين 30": يجب التعامل مع المودعين بشكل عادل ومتساوٍ ومن غير المقبول التعامل مع مودعي مصرف معيّن بطريقة ومودعين آخرين بطريقة مختلفة
وزير العمل السابق كميل ابو سليمان لـ"عشرين 30": يجب التعامل مع المودعين بشكل عادل ومتساوٍ ومن غير المقبول التعامل مع مودعي مصرف معيّن بطريقة ومودعين آخرين بطريقة مختلفة
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LBCI News Lebanon
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