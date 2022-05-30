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30 أيار 2022 - 15:35
30/05/2022 15:35:12
الصباح لـ"عشرين 30": المسؤولية الأولى على الدولة ومن بعدها على مصرف لبنان ومن ثم على المصارف
الصباح لـ"عشرين 30": المسؤولية الأولى على الدولة ومن بعدها على مصرف لبنان ومن ثم على المصارف
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LBCI News Lebanon
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