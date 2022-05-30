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30 أيار 2022 - 23:52
30/05/2022 23:52:40
مريض في سانت تيريز - سهيلة بحاجة ماسة إلى دم من فئة -A أو -O. للتبرع، الإتصال على: 70781268
مريض في سانت تيريز - سهيلة بحاجة ماسة إلى دم من فئة -A أو -O. للتبرع، الإتصال على: 70781268
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LBCI News Lebanon
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