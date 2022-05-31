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31 أيار 2022 - 02:46
31/05/2022 02:46:01
بولا يعقوبيان للـLBCI: لأول مرة تدخل الطبقة السياسية الى البرلمان من دون معرفة النتيجة مسبقا ولأول مرة لا يعرفون ان كان بري لديه الأكثرية ولأول مرة لا يعرفون من هو نائب رئيس المجلس النيابي
بولا يعقوبيان للـLBCI: لأول مرة تدخل الطبقة السياسية الى البرلمان من دون معرفة النتيجة مسبقا ولأول مرة لا يعرفون ان كان بري لديه الأكثرية ولأول مرة لا يعرفون من هو نائب رئيس المجلس النيابي
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