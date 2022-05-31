رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتخابه: الشكر للزملاء الذين عارضوا انتخابي رئيساً سواء بالتصويت بورقة بيضاء أو باختيار إسم خارج السياق المألوف أو بالإقتراع من باب الزكزكة وسأحترم كلّ هذه الأمور