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31 أيار 2022 - 05:06
31/05/2022 05:06:05
رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتخابه: الشكر للزملاء الذين عارضوا انتخابي رئيساً سواء بالتصويت بورقة بيضاء أو باختيار إسم خارج السياق المألوف أو بالإقتراع من باب الزكزكة وسأحترم كلّ هذه الأمور
رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتخابه: الشكر للزملاء الذين عارضوا انتخابي رئيساً سواء بالتصويت بورقة بيضاء أو باختيار إسم خارج السياق المألوف أو بالإقتراع من باب الزكزكة وسأحترم كلّ هذه الأمور
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LBCI News Lebanon
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