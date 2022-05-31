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31 أيار 2022 - 05:06
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رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتخابه: الشكر للزملاء الذين عارضوا انتخابي رئيساً سواء بالتصويت بورقة بيضاء أو باختيار إسم خارج السياق المألوف أو بالإقتراع من باب الزكزكة وسأحترم كلّ هذه الأمور

رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتخابه: الشكر للزملاء الذين عارضوا انتخابي رئيساً سواء بالتصويت بورقة بيضاء أو باختيار إسم خارج السياق المألوف أو بالإقتراع من باب الزكزكة وسأحترم كلّ هذه الأمور Lebanon, news ,lbci ,أخبار نبيه,النواب,مجلس,رئيس,
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رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتخابه: الشكر للزملاء الذين عارضوا انتخابي رئيساً سواء بالتصويت بورقة بيضاء أو باختيار إسم خارج السياق المألوف أو بالإقتراع من باب الزكزكة وسأحترم كلّ هذه الأمور
Lebanon News
 
 
 
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