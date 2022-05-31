بري: أدعوكم للعمل من أجل مجلس يرسخ السلم الأهلي ويرفض الفراغ وينجز الإستحقاقات الدستورية وأي كلام لا يلامس وجع الناس وحاجاتهم وأي خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلول للأزمات هو كلام وخطط خارج السياق