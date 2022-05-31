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31 أيار 2022 - 05:18
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بري: أدعوكم للعمل من أجل مجلس يرسخ السلم الأهلي ويرفض الفراغ وينجز الإستحقاقات الدستورية وأي كلام لا يلامس وجع الناس وحاجاتهم وأي خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلول للأزمات هو كلام وخطط خارج السياق

بري: أدعوكم للعمل من أجل مجلس يرسخ السلم الأهلي ويرفض الفراغ وينجز الإستحقاقات الدستورية وأي كلام لا يلامس وجع الناس وحاجاتهم وأي خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلول للأزمات هو كلام وخطط خارج السياق Lebanon, news ,lbci ,أخبار للعمل,أدعوكم,
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بري: أدعوكم للعمل من أجل مجلس يرسخ السلم الأهلي ويرفض الفراغ وينجز الإستحقاقات الدستورية وأي كلام لا يلامس وجع الناس وحاجاتهم وأي خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلول للأزمات هو كلام وخطط خارج السياق
Lebanon News
 
 
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