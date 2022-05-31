آخر الأخبار
31 أيار 2022 - 05:53
31/05/2022 05:53:35
الياس بو صعب نال 64 صوتًا في الدورة الأولى من إنتخاب نائب رئيس مجلس النواب مقابل 49 لغسان سكاف و13 ورقة بيضاء وإلغاء ورقتين
الياس بو صعب نال 64 صوتًا في الدورة الأولى من إنتخاب نائب رئيس مجلس النواب مقابل 49 لغسان سكاف و13 ورقة بيضاء وإلغاء ورقتين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الياس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً