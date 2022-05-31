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31 أيار 2022 - 05:53
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الياس بو صعب نال 64 صوتًا في الدورة الأولى من إنتخاب نائب رئيس مجلس النواب مقابل 49 لغسان سكاف و13 ورقة بيضاء وإلغاء ورقتين

الياس بو صعب نال 64 صوتًا في الدورة الأولى من إنتخاب نائب رئيس مجلس النواب مقابل 49 لغسان سكاف و13 ورقة بيضاء وإلغاء ورقتين Lebanon, news ,lbci ,أخبار الياس,
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الياس بو صعب نال 64 صوتًا في الدورة الأولى من إنتخاب نائب رئيس مجلس النواب مقابل 49 لغسان سكاف و13 ورقة بيضاء وإلغاء ورقتين
Lebanon News
 
 
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