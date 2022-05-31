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31 أيار 2022 - 07:23
31/05/2022 07:23:25
فوز النائب آلان عون بمنصب أمين السر الماروني عرفياً بعد نيله 65 صوتاً والنائب هادي أبو الحسن فاز بالتزكية بمنصب أمين السر الدرزي عرفياً
فوز النائب آلان عون بمنصب أمين السر الماروني عرفياً بعد نيله 65 صوتاً والنائب هادي أبو الحسن فاز بالتزكية بمنصب أمين السر الدرزي عرفياً
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LBCI News Lebanon
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