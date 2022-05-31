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31 أيار 2022 - 07:23
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فوز النائب آلان عون بمنصب أمين السر الماروني عرفياً بعد نيله 65 صوتاً والنائب هادي أبو الحسن فاز بالتزكية بمنصب أمين السر الدرزي عرفياً

فوز النائب آلان عون بمنصب أمين السر الماروني عرفياً بعد نيله 65 صوتاً والنائب هادي أبو الحسن فاز بالتزكية بمنصب أمين السر الدرزي عرفياً Lebanon, news ,lbci ,أخبار بمنصب,آلان,النائب,
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فوز النائب آلان عون بمنصب أمين السر الماروني عرفياً بعد نيله 65 صوتاً والنائب هادي أبو الحسن فاز بالتزكية بمنصب أمين السر الدرزي عرفياً
Lebanon News
 
 
 
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