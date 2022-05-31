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31 أيار 2022 - 07:44
31/05/2022 07:44:58
باسيل من مجلس النواب: معركة نائب رئيس مجلس النواب هي معركة مؤجلة منذ 4 سنوات وهذا ما يحملنا مسؤولية كبيرة وما حصل اليوم يؤكد ان الكلام عن اكثرية او اقلية هو كلام غير مستقيم
باسيل من مجلس النواب: معركة نائب رئيس مجلس النواب هي معركة مؤجلة منذ 4 سنوات وهذا ما يحملنا مسؤولية كبيرة وما حصل اليوم يؤكد ان الكلام عن اكثرية او اقلية هو كلام غير مستقيم
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LBCI News Lebanon
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