باسيل من مجلس النواب: معركة نائب رئيس مجلس النواب هي معركة مؤجلة منذ 4 سنوات وهذا ما يحملنا مسؤولية كبيرة وما حصل اليوم يؤكد ان الكلام عن اكثرية او اقلية هو كلام غير مستقيم