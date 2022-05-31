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31 أيار 2022 - 07:51
31/05/2022 07:51:16
بو صعب: المهم أن نعمل مع جميع الأفرقاء من صوت لي ومن لم يصوت ويجب أن ننتهي من الاصطفافات وسنعمل على القوانين بعقلية منفتحة
بو صعب: المهم أن نعمل مع جميع الأفرقاء من صوت لي ومن لم يصوت ويجب أن ننتهي من الاصطفافات وسنعمل على القوانين بعقلية منفتحة
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