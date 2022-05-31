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31 أيار 2022 - 08:01
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ابراهيم منيمنة للـLBCI: همنا الاساس هو تفعيل الكتلة التغييرية ونحن خارج اي اصطفافات داخل المجلس النيابي وسنتعامل مع كل ملف بملفه وفقاً لمصلحة التغيير في البلد

ابراهيم منيمنة للـLBCI: همنا الاساس هو تفعيل الكتلة التغييرية ونحن خارج اي اصطفافات داخل المجلس النيابي وسنتعامل مع كل ملف بملفه وفقاً لمصلحة التغيير في البلد Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاساس,همنا,للـLBCI,منيمنة,ابراهيم,
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ابراهيم منيمنة للـLBCI: همنا الاساس هو تفعيل الكتلة التغييرية ونحن خارج اي اصطفافات داخل المجلس النيابي وسنتعامل مع كل ملف بملفه وفقاً لمصلحة التغيير في البلد
Lebanon News
 
 
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