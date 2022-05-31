ابراهيم منيمنة للـLBCI: همنا الاساس هو تفعيل الكتلة التغييرية ونحن خارج اي اصطفافات داخل المجلس النيابي وسنتعامل مع كل ملف بملفه وفقاً لمصلحة التغيير في البلد