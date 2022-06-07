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07 حزيران 2022 - 04:11
07/06/2022 04:11:34
بدء جلسة انتخاب اللجان النيابية وتسجيل غياب ٤ نواب وهم: غسان حاصباني- جورج عقيص - أشرف ريفي ووائل ابو فاعور
بدء جلسة انتخاب اللجان النيابية وتسجيل غياب ٤ نواب وهم: غسان حاصباني- جورج عقيص - أشرف ريفي ووائل ابو فاعور
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LBCI News Lebanon
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