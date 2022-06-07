آخر الأخبار
07 حزيران 2022 - 04:11
Back

بدء جلسة انتخاب اللجان النيابية وتسجيل غياب ٤ نواب وهم: غسان حاصباني- جورج عقيص - أشرف ريفي ووائل ابو فاعور

بدء جلسة انتخاب اللجان النيابية وتسجيل غياب ٤ نواب وهم: غسان حاصباني- جورج عقيص - أشرف ريفي ووائل ابو فاعور Lebanon, news ,lbci ,أخبار النيابية,اللجان,انتخاب,جلسة,
episodes
بدء جلسة انتخاب اللجان النيابية وتسجيل غياب ٤ نواب وهم: غسان حاصباني- جورج عقيص - أشرف ريفي ووائل ابو فاعور
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً