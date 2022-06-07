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07 حزيران 2022 - 04:15
07/06/2022 04:15:27
بري في مستهل الجلسة: هذه الجلسة لا تشبه الجلسة الأولى ولا تخضع لمنطق الربح والخسارة الكل فائز لمجرد مشاركة كل النواب في كل اللجان وكل نائب يحق له حضور اجتماع اللجان لكن لا يمكنه التصويت
بري في مستهل الجلسة: هذه الجلسة لا تشبه الجلسة الأولى ولا تخضع لمنطق الربح والخسارة الكل فائز لمجرد مشاركة كل النواب في كل اللجان وكل نائب يحق له حضور اجتماع اللجان لكن لا يمكنه التصويت
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