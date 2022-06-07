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07 حزيران 2022 - 04:42
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أ.ف.ب نقلاً عن دبلوماسيين: طرح نص يطلب من إيران "التعاون التام" أمام الوكالة الدولية الدولية للطاقة الذرية

أ.ف.ب نقلاً عن دبلوماسيين: طرح نص يطلب من إيران "التعاون التام" أمام الوكالة الدولية الدولية للطاقة الذرية Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقلاً,
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أ.ف.ب نقلاً عن دبلوماسيين: طرح نص يطلب من إيران &quot;التعاون التام&quot; أمام الوكالة الدولية الدولية للطاقة الذرية
Lebanon News
 
 
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