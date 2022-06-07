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07 حزيران 2022 - 05:07
07/06/2022 05:07:52
تحليق كثيف لطيران الجيش الاسرائيلي في هذه الاثناء فوق مناطق عربصاليم والنبطية وصولا الى قرى اقليم التفاح
تحليق كثيف لطيران الجيش الاسرائيلي في هذه الاثناء فوق مناطق عربصاليم والنبطية وصولا الى قرى اقليم التفاح
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LBCI News Lebanon
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