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07 حزيران 2022 - 05:07
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تحليق كثيف لطيران الجيش الاسرائيلي في هذه الاثناء فوق مناطق عربصاليم والنبطية وصولا الى قرى اقليم التفاح

تحليق كثيف لطيران الجيش الاسرائيلي في هذه الاثناء فوق مناطق عربصاليم والنبطية وصولا الى قرى اقليم التفاح Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاسرائيلي,الجيش,لطيران,كثيف,تحليق,
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تحليق كثيف لطيران الجيش الاسرائيلي في هذه الاثناء فوق مناطق عربصاليم والنبطية وصولا الى قرى اقليم التفاح
Lebanon News
 
 
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