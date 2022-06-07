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07 حزيران 2022 - 05:10
07/06/2022 05:10:00
٢٠ دقيقة مرت على فرز الأصوات لتحديد اسماء أعضاء لجنة المال والموازنة ولم يصل عدد الأصوات المفروزة الى النصف
٢٠ دقيقة مرت على فرز الأصوات لتحديد اسماء أعضاء لجنة المال والموازنة ولم يصل عدد الأصوات المفروزة الى النصف
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LBCI News Lebanon
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