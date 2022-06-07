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07 حزيران 2022 - 05:10
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٢٠ دقيقة مرت على فرز الأصوات لتحديد اسماء أعضاء لجنة المال والموازنة ولم يصل عدد الأصوات المفروزة الى النصف

٢٠ دقيقة مرت على فرز الأصوات لتحديد اسماء أعضاء لجنة المال والموازنة ولم يصل عدد الأصوات المفروزة الى النصف Lebanon, news ,lbci ,أخبار دقيقة,
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٢٠ دقيقة مرت على فرز الأصوات لتحديد اسماء أعضاء لجنة المال والموازنة ولم يصل عدد الأصوات المفروزة الى النصف
Lebanon News
 
 
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