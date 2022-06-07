النائب ميشال ضاهر يعترض في بداية الجلسة على حرمان طائفة الروم الكاثوليك من رئاسة أي لجنة ويعتبر أن الأحزاب التي كادت أن تودي بالبلد الى حرب أهلية قبل الانتخابات اتفقت مع بعضها اليوم وتهدر حقوق الطائفة