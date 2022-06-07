آخر الأخبار
07 حزيران 2022 - 05:52
Back

النائب ميشال ضاهر يعترض في بداية الجلسة على حرمان طائفة الروم الكاثوليك من رئاسة أي لجنة ويعتبر أن الأحزاب التي كادت أن تودي بالبلد الى حرب أهلية قبل الانتخابات اتفقت مع بعضها اليوم وتهدر حقوق الطائفة

النائب ميشال ضاهر يعترض في بداية الجلسة على حرمان طائفة الروم الكاثوليك من رئاسة أي لجنة ويعتبر أن الأحزاب التي كادت أن تودي بالبلد الى حرب أهلية قبل الانتخابات اتفقت مع بعضها اليوم وتهدر حقوق الطائفة Lebanon, news ,lbci ,أخبار يعترض,ضاهر,ميشال,النائب,
episodes
النائب ميشال ضاهر يعترض في بداية الجلسة على حرمان طائفة الروم الكاثوليك من رئاسة أي لجنة ويعتبر أن الأحزاب التي كادت أن تودي بالبلد الى حرب أهلية قبل الانتخابات اتفقت مع بعضها اليوم وتهدر حقوق الطائفة
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً