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07 حزيران 2022 - 06:04
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انتهاء عملية فرز أصوات لجنة المال والموازنة بعد حوالى ساعتين ونصف وسط تصفيق النواب

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انتهاء عملية فرز أصوات لجنة المال والموازنة بعد حوالى ساعتين ونصف وسط تصفيق النواب
Lebanon News
 
 
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