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07 حزيران 2022 - 06:04
07/06/2022 06:04:49
انتهاء عملية فرز أصوات لجنة المال والموازنة بعد حوالى ساعتين ونصف وسط تصفيق النواب
انتهاء عملية فرز أصوات لجنة المال والموازنة بعد حوالى ساعتين ونصف وسط تصفيق النواب
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LBCI News Lebanon
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