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07 حزيران 2022 - 06:39
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بري: بولا يعقوبيان خرجت من الجلسة وصرحت انني رفضت تعديل المرسوم المتعلّق بالحدود فاين كانت بولا منذ ١٢ سنة؟ لا يمكن التشريع في جلسة انتخاب

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بري: بولا يعقوبيان خرجت من الجلسة وصرحت انني رفضت تعديل المرسوم المتعلّق بالحدود فاين كانت بولا منذ ١٢ سنة؟ لا يمكن التشريع في جلسة انتخاب
Lebanon News
 
 
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