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07 حزيران 2022 - 06:49
07/06/2022 06:49:09
بري يطلب من المرشحين الى لجنة الشؤون الخارجية الـ١٩ الإجتماع خارج القاعة ليصار الى إنسحاب نائبين كي لا نذهب للتصويت والنواب يتداولون بإمكانية انسحاب النائبة عناية عز الدين والنائب بلال عبدلله
بري يطلب من المرشحين الى لجنة الشؤون الخارجية الـ١٩ الإجتماع خارج القاعة ليصار الى إنسحاب نائبين كي لا نذهب للتصويت والنواب يتداولون بإمكانية انسحاب النائبة عناية عز الدين والنائب بلال عبدلله
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