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07 حزيران 2022 - 07:51
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لجان الشباب والرياضة وحقوق الإنسان والمرأة والطفل ترشح عليها ١٢ وهو عدد أعضائها ففازوا بالتزكية

لجان الشباب والرياضة وحقوق الإنسان والمرأة والطفل ترشح عليها ١٢ وهو عدد أعضائها ففازوا بالتزكية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الإنسان,وحقوق,والرياضة,الشباب,لجان,
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لجان الشباب والرياضة وحقوق الإنسان والمرأة والطفل ترشح عليها ١٢ وهو عدد أعضائها ففازوا بالتزكية
Lebanon News
 
 
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