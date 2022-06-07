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07 حزيران 2022 - 07:51
07/06/2022 07:51:08
لجان الشباب والرياضة وحقوق الإنسان والمرأة والطفل ترشح عليها ١٢ وهو عدد أعضائها ففازوا بالتزكية
لجان الشباب والرياضة وحقوق الإنسان والمرأة والطفل ترشح عليها ١٢ وهو عدد أعضائها ففازوا بالتزكية
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LBCI News Lebanon
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