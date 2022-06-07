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07 حزيران 2022 - 09:10
07/06/2022 09:10:26
مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة B+ في مركز كليمنصو الطبي للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 78859857
مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة B+ في مركز كليمنصو الطبي للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 78859857
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LBCI News Lebanon
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