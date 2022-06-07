آخر الأخبار
07 حزيران 2022 - 09:10
Back

مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة B+ في مركز كليمنصو الطبي للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 78859857

مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة B+ في مركز كليمنصو الطبي للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 78859857 Lebanon, news ,lbci ,أخبار لوحدات,ماسّة,بحاجة,مريض,
episodes
مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة B+ في مركز كليمنصو الطبي للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 78859857
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً