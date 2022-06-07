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07 حزيران 2022 - 12:33
07/06/2022 12:33:35
لجنة البيئة: هادي أبو الحسن - قاسم هاشم - ملحم الحجيري - إيهاب حمادة - سيمون أبي رميا - غسان عطاالله - وليد البعريني - نجاة عون - غياث يزك - نزيه متى - هاني قبيسي - فادي كرم
لجنة البيئة: هادي أبو الحسن - قاسم هاشم - ملحم الحجيري - إيهاب حمادة - سيمون أبي رميا - غسان عطاالله - وليد البعريني - نجاة عون - غياث يزك - نزيه متى - هاني قبيسي - فادي كرم
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LBCI News Lebanon
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