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07 حزيران 2022 - 12:33
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لجنة البيئة: هادي أبو الحسن - قاسم هاشم - ملحم الحجيري - إيهاب حمادة - سيمون أبي رميا - غسان عطاالله - وليد البعريني - نجاة عون - غياث يزك - نزيه متى - هاني قبيسي - فادي كرم

لجنة البيئة: هادي أبو الحسن - قاسم هاشم - ملحم الحجيري - إيهاب حمادة - سيمون أبي رميا - غسان عطاالله - وليد البعريني - نجاة عون - غياث يزك - نزيه متى - هاني قبيسي - فادي كرم Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحسن,هادي,البيئة,لجنة,
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لجنة البيئة: هادي أبو الحسن - قاسم هاشم - ملحم الحجيري - إيهاب حمادة - سيمون أبي رميا - غسان عطاالله - وليد البعريني - نجاة عون - غياث يزك - نزيه متى - هاني قبيسي - فادي كرم
Lebanon News
 
 
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