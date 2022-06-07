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07 حزيران 2022 - 13:33
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الرئيس بري: سأدعو الجمعة الى جلسة عند الساعة الثالثة بعد الظهر لبدء انتخاب رؤساء ومقرري اللجان

الرئيس بري: سأدعو الجمعة الى جلسة عند الساعة الثالثة بعد الظهر لبدء انتخاب رؤساء ومقرري اللجان Lebanon, news ,lbci ,أخبار سأدعو,الرئيس,
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الرئيس بري: سأدعو الجمعة الى جلسة عند الساعة الثالثة بعد الظهر لبدء انتخاب رؤساء ومقرري اللجان
Lebanon News
 
 
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