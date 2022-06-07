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07 حزيران 2022 - 14:53
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أبو الحسن لـ"حوار المرحلة": الحزب يريد للدولة أن تتفكك وتنهار ليقول أنه لن يسلم سلاحه لدولة منهارة

أبو الحسن لـ"حوار المرحلة": الحزب يريد للدولة أن تتفكك وتنهار ليقول أنه لن يسلم سلاحه لدولة منهارة Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,الحسن,
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أبو الحسن لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: الحزب يريد للدولة أن تتفكك وتنهار ليقول أنه لن يسلم سلاحه لدولة منهارة
Lebanon News
 
 
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