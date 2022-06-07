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07 حزيران 2022 - 15:00
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أبو الحسن لـ"حوار المرحلة" عن مفاوضات الترسيم: للعودة الى الحوار غير المباشر باشراف الامم المتحدة ولعدم التفريط بأي "حبة رمل"

أبو الحسن لـ"حوار المرحلة" عن مفاوضات الترسيم: للعودة الى الحوار غير المباشر باشراف الامم المتحدة ولعدم التفريط بأي "حبة رمل" Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,الحسن,
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أبو الحسن لـ&quot;حوار المرحلة&quot; عن مفاوضات الترسيم: للعودة الى الحوار غير المباشر باشراف الامم المتحدة ولعدم التفريط بأي &quot;حبة رمل&quot;
Lebanon News
 
 
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