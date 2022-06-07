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07 حزيران 2022 - 15:09
07/06/2022 15:09:06
أبو الحسن رداً على سؤال حول تهديد اسرائيل بالمس بسفينة التنقيب: ليس بغريب ما قالته اسرائيل وهي قد تنقض على لبنان ولن تتأخر بهذا الامر وعلينا ألا نعطيها ذريعة للحرب ولا نريد أن يكون لبنان ساحة لتصفية الحسابات بين اسرائيل وايران
أبو الحسن رداً على سؤال حول تهديد اسرائيل بالمس بسفينة التنقيب: ليس بغريب ما قالته اسرائيل وهي قد تنقض على لبنان ولن تتأخر بهذا الامر وعلينا ألا نعطيها ذريعة للحرب ولا نريد أن يكون لبنان ساحة لتصفية الحسابات بين اسرائيل وايران
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LBCI News Lebanon
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