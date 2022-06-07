أبو الحسن رداً على سؤال حول تهديد اسرائيل بالمس بسفينة التنقيب: ليس بغريب ما قالته اسرائيل وهي قد تنقض على لبنان ولن تتأخر بهذا الامر وعلينا ألا نعطيها ذريعة للحرب ولا نريد أن يكون لبنان ساحة لتصفية الحسابات بين اسرائيل وايران