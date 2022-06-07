أبو الحسن لـ"حوار المرحلة": ادعو قوى التغيير للهدوء و"خلينا ننزل عن الشجرة" واليوم "كلنا يعني كلنا صرنا جوا" ولا يمكن التعاطي مع زميل في المجلس وكأنه من كوكب آخر