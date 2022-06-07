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07 حزيران 2022 - 15:26
07/06/2022 15:26:52
أبو الحسن لـ"حوار المرحلة": ادعو قوى التغيير للهدوء و"خلينا ننزل عن الشجرة" واليوم "كلنا يعني كلنا صرنا جوا" ولا يمكن التعاطي مع زميل في المجلس وكأنه من كوكب آخر
أبو الحسن لـ"حوار المرحلة": ادعو قوى التغيير للهدوء و"خلينا ننزل عن الشجرة" واليوم "كلنا يعني كلنا صرنا جوا" ولا يمكن التعاطي مع زميل في المجلس وكأنه من كوكب آخر
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LBCI News Lebanon
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