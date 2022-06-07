آخر الأخبار
07 حزيران 2022 - 15:39
Back

أبو الحسن لـ"حوار المرحلة" حول اتهام اللقاء الديمقاركي بعدم التصويت لزياد حواط: أستغرب هذا الكلام ونحن صوتنا له وحاول البعض أن يعقد معنا اتفاقاً ونحن رفضنا والتزمنا مع القوات

أبو الحسن لـ"حوار المرحلة" حول اتهام اللقاء الديمقاركي بعدم التصويت لزياد حواط: أستغرب هذا الكلام ونحن صوتنا له وحاول البعض أن يعقد معنا اتفاقاً ونحن رفضنا والتزمنا مع القوات Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,الحسن,
episodes
أبو الحسن لـ&quot;حوار المرحلة&quot; حول اتهام اللقاء الديمقاركي بعدم التصويت لزياد حواط: أستغرب هذا الكلام ونحن صوتنا له وحاول البعض أن يعقد معنا اتفاقاً ونحن رفضنا والتزمنا مع القوات
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً