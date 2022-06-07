أبو الحسن لـ"حوار المرحلة" حول اتهام اللقاء الديمقاركي بعدم التصويت لزياد حواط: أستغرب هذا الكلام ونحن صوتنا له وحاول البعض أن يعقد معنا اتفاقاً ونحن رفضنا والتزمنا مع القوات