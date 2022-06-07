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07 حزيران 2022 - 15:39
07/06/2022 15:39:09
أبو الحسن لـ"حوار المرحلة" حول اتهام اللقاء الديمقاركي بعدم التصويت لزياد حواط: أستغرب هذا الكلام ونحن صوتنا له وحاول البعض أن يعقد معنا اتفاقاً ونحن رفضنا والتزمنا مع القوات
أبو الحسن لـ"حوار المرحلة" حول اتهام اللقاء الديمقاركي بعدم التصويت لزياد حواط: أستغرب هذا الكلام ونحن صوتنا له وحاول البعض أن يعقد معنا اتفاقاً ونحن رفضنا والتزمنا مع القوات
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