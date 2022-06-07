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07 حزيران 2022 - 15:44
07/06/2022 15:44:17
أبو الحسن لـ"حوار المرحلة": لرفض اعطاء وزارة الطاقة الى التيار الوطني الحر وأي مقرب من التيار ونقطة على السطر
أبو الحسن لـ"حوار المرحلة": لرفض اعطاء وزارة الطاقة الى التيار الوطني الحر وأي مقرب من التيار ونقطة على السطر
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LBCI News Lebanon
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