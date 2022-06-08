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08 حزيران 2022 - 04:50
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ميقاتي من المطار: السلامة والامن أمران أساسيان بالنسبة لنا وهما موجودان وسنكثف اجتماعاتنا مع وزيري الداخلية والدفاع والاجهزة الامنية لزيادة أعداد العناصر الامنية

ميقاتي من المطار: السلامة والامن أمران أساسيان بالنسبة لنا وهما موجودان وسنكثف اجتماعاتنا مع وزيري الداخلية والدفاع والاجهزة الامنية لزيادة أعداد العناصر الامنية Lebanon, news ,lbci ,أخبار والامن,السلامة,المطار,ميقاتي,
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ميقاتي من المطار: السلامة والامن أمران أساسيان بالنسبة لنا وهما موجودان وسنكثف اجتماعاتنا مع وزيري الداخلية والدفاع والاجهزة الامنية لزيادة أعداد العناصر الامنية
Lebanon News
 
 
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