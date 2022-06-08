آخر الأخبار
08 حزيران 2022 - 04:50
08/06/2022 04:50:45
ميقاتي من المطار: السلامة والامن أمران أساسيان بالنسبة لنا وهما موجودان وسنكثف اجتماعاتنا مع وزيري الداخلية والدفاع والاجهزة الامنية لزيادة أعداد العناصر الامنية
ميقاتي من المطار: السلامة والامن أمران أساسيان بالنسبة لنا وهما موجودان وسنكثف اجتماعاتنا مع وزيري الداخلية والدفاع والاجهزة الامنية لزيادة أعداد العناصر الامنية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار والامن,السلامة,المطار,ميقاتي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً