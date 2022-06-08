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08 حزيران 2022 - 04:53
08/06/2022 04:53:02
حميّة بعد جولة في المطار: أعلن أنّنا بصدد إطلاق مناقصة عالميّة من أجل إنشاء المبنى الشرقي للمطار وهو سيوفّر المئات من الوظائف وسنحاول أن تكون فيه كلّ الخدمات غير المتوفّرة بالمبنى الحالي
حميّة بعد جولة في المطار: أعلن أنّنا بصدد إطلاق مناقصة عالميّة من أجل إنشاء المبنى الشرقي للمطار وهو سيوفّر المئات من الوظائف وسنحاول أن تكون فيه كلّ الخدمات غير المتوفّرة بالمبنى الحالي
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LBCI News Lebanon
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