حميّة بعد جولة في المطار: أعلن أنّنا بصدد إطلاق مناقصة عالميّة من أجل إنشاء المبنى الشرقي للمطار وهو سيوفّر المئات من الوظائف وسنحاول أن تكون فيه كلّ الخدمات غير المتوفّرة بالمبنى الحالي