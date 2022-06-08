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08 حزيران 2022 - 04:55
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وزير الداخلية من مطار بيروت: الامن في لبنان بحالة جيدة والصيف واعد وبالنسبة لعمليات الخطف فقد تمكنت القوى الامينة من اعادة المخطوف باقل من اربع وعشرين ساعة

وزير الداخلية من مطار بيروت: الامن في لبنان بحالة جيدة والصيف واعد وبالنسبة لعمليات الخطف فقد تمكنت القوى الامينة من اعادة المخطوف باقل من اربع وعشرين ساعة Lebanon, news ,lbci ,أخبار بيروت,مطار,الداخلية,وزير,
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وزير الداخلية من مطار بيروت: الامن في لبنان بحالة جيدة والصيف واعد وبالنسبة لعمليات الخطف فقد تمكنت القوى الامينة من اعادة المخطوف باقل من اربع وعشرين ساعة
Lebanon News
 
 
 
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