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08 حزيران 2022 - 04:55
08/06/2022 04:55:39
وزير الداخلية من مطار بيروت: الامن في لبنان بحالة جيدة والصيف واعد وبالنسبة لعمليات الخطف فقد تمكنت القوى الامينة من اعادة المخطوف باقل من اربع وعشرين ساعة
وزير الداخلية من مطار بيروت: الامن في لبنان بحالة جيدة والصيف واعد وبالنسبة لعمليات الخطف فقد تمكنت القوى الامينة من اعادة المخطوف باقل من اربع وعشرين ساعة
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LBCI News Lebanon
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