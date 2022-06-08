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08 حزيران 2022 - 04:57
08/06/2022 04:57:51
وزير السياحة من المطار: يجب ان نتمتع بالإيجابية واللبناني "عنيد بحبو للوطن" ونحن نتوقع ان يصل الى لبنان بين 10 و12 الف شخص يوميا
وزير السياحة من المطار: يجب ان نتمتع بالإيجابية واللبناني "عنيد بحبو للوطن" ونحن نتوقع ان يصل الى لبنان بين 10 و12 الف شخص يوميا
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LBCI News Lebanon
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