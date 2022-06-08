آخر الأخبار
08 حزيران 2022 - 04:57
Back

وزير السياحة من المطار: يجب ان نتمتع بالإيجابية واللبناني "عنيد بحبو للوطن" ونحن نتوقع ان يصل الى لبنان بين 10 و12 الف شخص يوميا

وزير السياحة من المطار: يجب ان نتمتع بالإيجابية واللبناني "عنيد بحبو للوطن" ونحن نتوقع ان يصل الى لبنان بين 10 و12 الف شخص يوميا Lebanon, news ,lbci ,أخبار المطار,السياحة,وزير,
episodes
وزير السياحة من المطار: يجب ان نتمتع بالإيجابية واللبناني &quot;عنيد بحبو للوطن&quot; ونحن نتوقع ان يصل الى لبنان بين 10 و12 الف شخص يوميا
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً