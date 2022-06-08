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08 حزيران 2022 - 05:02
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ميقاتي من المطار عن موضوع ترسيم الحدود البحرية: لن أتقاعس بدعوة مجلس الوزراء عند الضرورة وسأجتمع مع رئيس الجمهورية وأنا غير مستعد أن أعرّض لبنان لاي مخاطر والموضوع يُحل بدبلوماسية عالية

ميقاتي من المطار عن موضوع ترسيم الحدود البحرية: لن أتقاعس بدعوة مجلس الوزراء عند الضرورة وسأجتمع مع رئيس الجمهورية وأنا غير مستعد أن أعرّض لبنان لاي مخاطر والموضوع يُحل بدبلوماسية عالية Lebanon, news ,lbci ,أخبار موضوع,المطار,ميقاتي,
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ميقاتي من المطار عن موضوع ترسيم الحدود البحرية: لن أتقاعس بدعوة مجلس الوزراء عند الضرورة وسأجتمع مع رئيس الجمهورية وأنا غير مستعد أن أعرّض لبنان لاي مخاطر والموضوع يُحل بدبلوماسية عالية
Lebanon News
 
 
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