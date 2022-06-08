ميقاتي من المطار عن موضوع ترسيم الحدود البحرية: لن أتقاعس بدعوة مجلس الوزراء عند الضرورة وسأجتمع مع رئيس الجمهورية وأنا غير مستعد أن أعرّض لبنان لاي مخاطر والموضوع يُحل بدبلوماسية عالية