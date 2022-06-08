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08 حزيران 2022 - 05:02
08/06/2022 05:02:50
ميقاتي من المطار عن موضوع ترسيم الحدود البحرية: لن أتقاعس بدعوة مجلس الوزراء عند الضرورة وسأجتمع مع رئيس الجمهورية وأنا غير مستعد أن أعرّض لبنان لاي مخاطر والموضوع يُحل بدبلوماسية عالية
ميقاتي من المطار عن موضوع ترسيم الحدود البحرية: لن أتقاعس بدعوة مجلس الوزراء عند الضرورة وسأجتمع مع رئيس الجمهورية وأنا غير مستعد أن أعرّض لبنان لاي مخاطر والموضوع يُحل بدبلوماسية عالية
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