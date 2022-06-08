آخر الأخبار
08 حزيران 2022 - 07:16
Back

عبد الله بو حبيب بعد لقائه رئيس الجمهورية: الاتصالات الدبلوماسية جارية لمعالجة الوضع الذي نشأ في المنطقة البحرية الحدودية جنوباً في انتظار مجيء هوكشتاين

عبد الله بو حبيب بعد لقائه رئيس الجمهورية: الاتصالات الدبلوماسية جارية لمعالجة الوضع الذي نشأ في المنطقة البحرية الحدودية جنوباً في انتظار مجيء هوكشتاين Lebanon, news ,lbci ,أخبار حبيب,الله,
episodes
عبد الله بو حبيب بعد لقائه رئيس الجمهورية: الاتصالات الدبلوماسية جارية لمعالجة الوضع الذي نشأ في المنطقة البحرية الحدودية جنوباً في انتظار مجيء هوكشتاين
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً