آخر الأخبار
08 حزيران 2022 - 07:16
08/06/2022 07:16:39
عبد الله بو حبيب بعد لقائه رئيس الجمهورية: الاتصالات الدبلوماسية جارية لمعالجة الوضع الذي نشأ في المنطقة البحرية الحدودية جنوباً في انتظار مجيء هوكشتاين
عبد الله بو حبيب بعد لقائه رئيس الجمهورية: الاتصالات الدبلوماسية جارية لمعالجة الوضع الذي نشأ في المنطقة البحرية الحدودية جنوباً في انتظار مجيء هوكشتاين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حبيب,الله,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً