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08 حزيران 2022 - 07:26
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مريض في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة B+... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03677068

مريض في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة B+... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03677068 Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوتيل,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة B+... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03677068
Lebanon News
 
 
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