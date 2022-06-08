آخر الأخبار
08 حزيران 2022 - 07:26
08/06/2022 07:26:58
مريض في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة B+... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03677068
مريض في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة B+... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03677068
Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوتيل,مستشفى,مريض,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً