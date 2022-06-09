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09 حزيران 2022 - 01:20
09/06/2022 01:20:18
بايدن يؤكد دعمه لغوايدو "رئيسا بالوكالة" لفنزويلا من دون دعوته إلى قمة الأميركيتين
بايدن يؤكد دعمه لغوايدو "رئيسا بالوكالة" لفنزويلا من دون دعوته إلى قمة الأميركيتين
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LBCI News Lebanon
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