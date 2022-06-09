آخر الأخبار
09 حزيران 2022 - 01:20
Back

بايدن يؤكد دعمه لغوايدو "رئيسا بالوكالة" لفنزويلا من دون دعوته إلى قمة الأميركيتين

بايدن يؤكد دعمه لغوايدو "رئيسا بالوكالة" لفنزويلا من دون دعوته إلى قمة الأميركيتين Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,لغوايدو,دعمه,يؤكد,بايدن,
episodes
بايدن يؤكد دعمه لغوايدو &quot;رئيسا بالوكالة&quot; لفنزويلا من دون دعوته إلى قمة الأميركيتين
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً