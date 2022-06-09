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09 حزيران 2022 - 02:08
09/06/2022 02:08:19
سليمان هارون لـ"صوت كل لبنان": الاتجاه هو نحو رفع الدعم عن أدوية غسيل الكلى ما سيتسبب بأزمة مادية لدى المرضى
سليمان هارون لـ"صوت كل لبنان": الاتجاه هو نحو رفع الدعم عن أدوية غسيل الكلى ما سيتسبب بأزمة مادية لدى المرضى
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LBCI News Lebanon
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