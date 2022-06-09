آخر الأخبار
09 حزيران 2022 - 02:12
Back

سليمان هارون لـ"صوت كل لبنان": بموضوع أمراض القلب هناك مشكلة بالأدوية التي يحتاجها لمريض بشكل دائم وهناك مشكلة في أدوية السرطان المقطوعة وهذا خطر مباشر على المرضى

سليمان هارون لـ"صوت كل لبنان": بموضوع أمراض القلب هناك مشكلة بالأدوية التي يحتاجها لمريض بشكل دائم وهناك مشكلة في أدوية السرطان المقطوعة وهذا خطر مباشر على المرضى Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,هارون,سليمان,
episodes
سليمان هارون لـ&quot;صوت كل لبنان&quot;: بموضوع أمراض القلب هناك مشكلة بالأدوية التي يحتاجها لمريض بشكل دائم وهناك مشكلة في أدوية السرطان المقطوعة وهذا خطر مباشر على المرضى
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً