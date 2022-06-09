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09 حزيران 2022 - 07:11
09/06/2022 07:11:30
الرئيس عون: الاستشارات النيابية في الأيام المقبلة وعلى الحكومة الجديدة معالجة الأوضاع الاقتصادية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي
الرئيس عون: الاستشارات النيابية في الأيام المقبلة وعلى الحكومة الجديدة معالجة الأوضاع الاقتصادية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي
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LBCI News Lebanon
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