سفراء دول الشمال (الدانمارك، النروج، فنلندا والسويد) أكدوا بعد لقائهم الرئيس عون دعم بلدانهم للبنان في مختلف المجالات والاستمرار في تقديم المساعدات في المجالات التي يحتاجها