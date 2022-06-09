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09 حزيران 2022 - 07:23
09/06/2022 07:23:52
سفراء دول الشمال (الدانمارك، النروج، فنلندا والسويد) أكدوا بعد لقائهم الرئيس عون دعم بلدانهم للبنان في مختلف المجالات والاستمرار في تقديم المساعدات في المجالات التي يحتاجها
سفراء دول الشمال (الدانمارك، النروج، فنلندا والسويد) أكدوا بعد لقائهم الرئيس عون دعم بلدانهم للبنان في مختلف المجالات والاستمرار في تقديم المساعدات في المجالات التي يحتاجها
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LBCI News Lebanon
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