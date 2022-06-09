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09 حزيران 2022 - 08:13
09/06/2022 08:13:05
التحكم المروري: جريحان نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الصياد ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة
التحكم المروري: جريحان نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الصياد ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة
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LBCI News Lebanon
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